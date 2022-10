Wesley Sonck maakt Anderlecht af: "Zoiets kan gewoon niet"

Anderlecht staat met 13 op 30 voor één van de slechtste starten ooit in de geschiedenis van de club.

Ondanks die slechte start blijft men in het Lotto Park geloven in de spelers en Felice Mazzu. Ook de analisten in Extra Time zien het allemaal nog goed komen met paarswit.

Voor Wesley Sonck liggen de kaarten anders. Hij is veel kritischer over de gang van zaken bij Anderlecht. “De omschakeling was steeds degelijk, maar nadien lieten ze het toch telkens weer afweten. Zoiets kan gewoon niet”, klonk het.

De reden waarom het niet lukt is voor Wesley Sonck helemaal duidelijk. “Dat is gewoon een gebrek aan individuele kwaliteit. Een misser zoals die van Esposito, dat kan ik niet vatten op het niveau van Anderlecht.”