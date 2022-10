'Bayer Leverkusen heeft al opvolger klaarstaan voor trainer Gerardo Seoane'

Club Brugge speelt zijn afsluitende wedstrijd van de groepsfase in de Champions League tegen Leverkusen.

Die match is op 1 november gepland, maar mogelijk heeft de Duitse club tegen dan al een nieuwe trainer langs de zijlijn staan als we Marca mogen geloven.

In de eerste acht competitiewedstrijden in de Bundesliga werden slechts vijf punten verzameld. In de Champions League is dat drie op negen.

Volgens de Spaanse krant staat Xabi Alonso klaar om het roer over te nemen in Leverkusen. Hij is momenteel vrij en kan onmiddellijk invallen.

Deze zomer zette hij een punt achter zijn overeenkomst met de tweede ploeg van Real Sociedad. Hij zou het seizoen uitdoen bij Leverkusen en een optie hebben voor een extra jaar.