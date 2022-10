Hein Vanhaezebrouck op zijn hoede met AA Gent: "Weinig uitblinkers, maar brede kern"

AA Gent speelt donderdagavond om 21 uur in de Ghelamco Arena tegen het Zweedse Djurgardens IF.

Beide ploegen staan met 4 op 6 aan de leiding in poule F van de Conference League. “We staan opnieuw tegenover een competitieleider”, zegt Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

“We hadden al Molde en Shamrock, de leiders in Noorwegen en Ierland. Djurgardens stond na de loting derde maar is intussen ook leider geworden.”

“Ze hebben niet dezelfde naam als bijvoorbeeld Malmö maar eenvoudig wordt het niet. Er is een reden waarom ze bovenaan staan in de Zweedse competitie. Ze hebben ook veel ervaring, zijn heel solide. Er zitten misschien weinig uitblinkers in het team maar ze beschikken over een brede kern met veel wisselmogelijkheden.”

Julien de Sart zit in de selectie na een ingreep aan de adductoren. Tarik Tissoudali en Darko Lemajic zijn nog steeds onbeschikbaar.