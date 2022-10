Roberto Martinez is duidelijk over WK-kansen van Leander Dendoncker

Bondscoach Roberto Martinez moet nog enkele stevige knopen doorhakken richting het WK in Qatar.

Goed anderhalve maand voor de start van het WK zit bondscoach Roberto Martinez nog met heel wat spelers waarbij stevige vraagtekens staan.

Eén van de mannen die verwacht werd in de defensie was Leander Dendoncker. In het vorige blok van de Nations League kwam hij echter niet in actie.

Roberto Martinez is duidelijk over de WK-kansen van Dendoncker. “Als hij matchfit is, is hij een senior player. We weten perfect wat hij kan. We rekenen op hem”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Of er veel verrassingen in de ploeg zullen zitten is maar zeer de vraag. “Maar één ding is zeker: wij gaan een selectie van 26 samenstellen die kláár is voor het WK”, voegt Martinez er nog aan toe.