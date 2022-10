Vreugde bij Napoli na 1-6 op Ajax: "Zelfs Maradona zou trots geweest zijn"

De uitslag van dinsdagavond in de Champions League was de 1-6-overwinning van Napels op bezoek bij Ajax.

Napels kwam nog op achterstand, maar scoorde dan zes keer om Ajax helemaal af te troeven. Trainer Luciano Spalletti was dan ook bijzonder trots op zijn manschappen.

“Wanneer je hier in een kolkend stadion al vrij snel een tegengoal krijgt, is het niet gemakkelijk om direct een antwoord te geven, maar ze hebben geweldig gereageerd. Het doelpunt had geen enkele invloed op ons spel”, klonk het achteraf.

En Italianen zouden ook geen Italianen zijn als er niet overdreven wordt. “We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. We hebben laten zien tot waartoe we in staat zijn. Zelfs Maradona zou trots op ons zijn geweest.”