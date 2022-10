Georges Leekens ziet het helder: "Hij heeft geleerd uit zijn fouten"

Georges Leekens heeft doorheen de tijd heel veel ervaring opgedaan bij heel wat clubs. En ook ervaring doorgegeven.

Georges Leekens was in 1999 al de man die Carl Hoefkens als Rode Duivel liet debuteren en had hem ook even onder zijn hoede bij Club Brugge.

Rechtgetrokken

"Collectief-defensief was het begin dit seizoen al eens problematisch, maar dat heeft Hoefkens rechtgetrokken."

"Hij heeft geleerd van zijn fouten, dat is duidelijk", aldus Leekens in gesprek met Het Nieuwsblad. "Hij was net als Wouter Vrancken geen supervedette, ik ben verheugd dat ze het nu zo goed doen."