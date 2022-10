Ploegmaat vindt er zelf geen woorden meer voor: "Hun doelman zei me dat Haaland niet menselijk is"

19 goals in 12 matchen, da's redelijk ongezien, zelfs in een competitie die volloopt met vedetten. Erling Haaland blijft de wereld verbazen. Zelfs zijn coach keek er met grote ogen naar en Pep Guardiola heeft nu wel het één en ander gezien.

Ploegmaat Jack Grealish heeft er ook nog amper woorden voor na alweer twee goals tegen Kopenhagen. "Ik was gewoon aan het lachen op het veld", aldus de middenvelder. "Die man is niet te stoppen. Hun doelman zei me dat Erling niet menselijk is. Hij heeft gewoon dat aangeboren instinct, waardoor hij altijd op de ideale plek op het juiste moment staat. Wellicht de beste waar ik ooit mee samenspeelde."

Zijn vierde hattrick werd hem door de neus geboord door zijn coach, die hem er bij de rust afhaalde. "Het was nochtans niet de bedoeling", vertelde Guardiola achteraf. "Maar Erling heeft al veel minuten gespeeld, dan is het beter om hem even te laten rusten."