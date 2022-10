Opvallend: Europese tegenstander Gent mist speler door ... verkrachtingszaak

Donderdagavond speelt AA Gent in de Europa League tegen het Zweedse Djurgarden. Daar zal één speler van de Zweden alvast niet bij zijn.

De 19-jarige Amadou Doumbouya is er niet bij in de Ghelamco Arena donderdagavond. Hij zit niet in de selectie van zijn team.

Doumbouya

Meer zelfs: de jonge man uit Guinee is door zijn ploeg zelf op non-actief gezet een tijdje geleden en reisde dus zeker niet mee naar Gent.

Doumbouya wordt door een jonge vrouw in Zweden beticht van verkrachting. Donderdag wordt over zijn (verdere) aanhouding beslist.