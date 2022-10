Sportpsycholoog over de stoïcijnse houding van Carl Hoefkens: "Een sterke coach is zich op elk moment bewust van het mogelijk effect van zijn gedrag"

't Is intussen al een bron van hilariteit geworden op sociale media, de niet-vieringen van Carl Hoefkens. De coach van Club Brugge blijft in alle omstandigheden stoïcijns bij de successen van zijn ploeg. Sportpsycholoog Paul Wylleman (VUB) heeft daar verklaringen voor.

"We moeten af van het beeld dat waarnemers — commentatoren, analisten, supporters — van een coach hebben. Wij zien hem alleen tijdens de wedstrijd, en dan nog maar fragmentarisch", aldus Wylleman in HLN. "Maar de spelers werken elke dag met hem: ze kennen zijn stijl. Omgekeerd ook: de trainer kent zijn spelers en weet wat ze nodig hebben — als team, maar ook als individu. Je weet niet welke afspraken er vooraf zijn gemaakt over hoe de communicatie zal verlopen. Een coach coacht. Hij beleeft de match niet zoals een supporter."

En volgens Wylleman zit er een redenering achter zijn ogenschijnlijke stuursheid. ''Een sterke coach is zich op elk moment bewust van het mogelijke effect van zijn gedrag. Hij kan bepalen of emotie tonen een meerwaarde biedt voor de kwaliteit van zijn coaching en het spel van zijn team, of dat het net beter is om in alle omstandigheden dezelfde stijl vol te houden."

"Er is zo'n oude mythe bij coaches dat je vollédig anders moet reageren om impact te hebben — denk bijvoorbeeld aan de klassieke donderpreek bij de rust. Coaches die dát doen, maken een denkfout: net door anders te reageren, zal alles stilvallen omdat de automatische patronen verstoord geraken. Spelers zullen onbewust meer bezig zijn met wat er met de trainer aan de hand is en dan loopt het niet goed af.""