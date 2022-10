Union maakt indruk: "Competitie én Europees, we managen die stress heel goed"

Wat Union vorig jaar liet zien was heel straf. Maar dit seizoen doen ze het misschien nog minstens even straf.

Na tien speeldagen staat Union opnieuw vierde en doen ze dus opnieuw mee voor de Europese plaatsen in de Jupiler Pro League.

Ondertussen sloegen ze geen mal figuur tegen de Rangers en pakten ze 6 op 6 in hun poule in de Europa League.

Stress managen

Tegen Braga zou een nieuwe stunt kunnen volgen. "Competitie én Europees, we managen die stress goed", aldus CEO Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws.

"Evident is het niet, want onze spelers zijn het niet gewoon. Vliegen, terugvliegen, twee dagen later een nieuwe match, ..."