Wat moeten we weten van Djurgarden, tegenstander van Gent in Conference League?

Zowel AA Gent als het Zweedse Djurgarden hebben momenteel vier punten in hun groep in de Conference League. Wat moeten we van de Zweden weten?

Stevig palmares

In Zweden kent iedereen natuurlijk (vooral) Malmö, maar ook het palmares van Djurgarden mag er meer dan wezen. Begin deze eeuw rijgden ze de titels nog aan elkaar, in totaal hebben ze er al 12 weten te pakken.

Historische zege

In de Conference League won Djurgarden van Molde. Dat was de eerste keer sinds de Intertoto van 1996 tegen Toftir.

Veel vertrouwen

Opmerkelijk: in Zweden zit het seizoen er al bijna op. Djurgarden staat momenteel - samen met Hacken - op kop in het klassement.

Victor Edvardsen is de grote kracht

26 is hij en hij kwam over van Degerfors vorig seizoen. Hij scoorde negen keer en gaf ook al negen assist dit seizoen. Ook in Europa kon hij zich al tonen in de voorrondes.

Verdedigende kwaliteiten

46 goals gescoord in 24 wedstrijden in Zweden. Dat is niet slecht, maar ook niet waanzinnig veel. Dat ze nog maar 19 keer een doelpunt slikten en al 11 keer de nul hielden maakt hen tot een moeilijk te ontwrichten blok.