'Erling Haaland uitsluiten van de Premier League!' - Ludieke petitie haalt binnen paar uur twee miljoen handtekeningen

Erling Haaland rolt tegenwoordig over alle tongen. De 22-jarige Noor scoort waar en wanneer hij wil. Bij de Engelse fans van de tegenstanders vinden ze het een 'cheat code' en er werd zelfs een ludieke petitie gelanceerd, die daarna wel viraal ging.

Een dominantie die mensen jaloers en boos lijkt te maken en niet alleen in de gelederen van de spelers. Na zijn hattrick in de Manchester-derby sneuvelden er alweer een paar records. De waarnemers konden hun ogen niet geloven.

Zozeer zelfs dat er onlangs een petitie is ontstaan ​​om hem uit te sluiten van het Engelse kampioenschap. Reden voor het opzetten van de petitie: "Omdat het een robot is". Een reden die voldoende lijkt voor twee miljoen Engelsen aangezien dat het aantal handtekeningen is dat al verzameld werd.

De petitie werd echter na een paar uur ingetrokken.