Union kan blijven feesten, held van de avond: "Fantastisch gevoel voor mij en voor het team"

Het feest bij Union blijft maar duren. Tegen het Portugese Braga stonden ze even voor tijd nog 1-0 in het krijt, maar twee goals van Gustaf Nilsson later hadden de Brusselaars hun 9 op 9 vast.

Noem het geen geluk, want Union bleef zich gewoon vastbijten in de tegenstander. Ze bleven geloven in een ommekeer en dan kan je veel. Invaller Nilsson kon achteraf met een blij gevoel iedereen te woord staan. "Het is een fantatisch gevoel voor mij persoonlijk en voor het team was het een geweldige avond. Bij dat eerste doelpunt was het een zeer goede pass van Adingra", aldus de held van de avond.

"Hij kwam perfect aan met die chip. Ik had één controle nodig en schoot hem in de verste hoek binnen. Lekkere finish. Bij de tweede treffer was Adingra er weer bij betrokken. Hij wilde schieten en de bal belandde voor mijn voeten. Ik moest hem er maar in duwen."