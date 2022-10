Bayern München laat comfortabele voorsprong liggen tegen Borussia Dortmund

In de topper tussen Bayern München en concurrent Borussia Dortmund zaterdag was invaller Anthony Modeste degene die een hoofdrol opeiste.

Grote kansen bleven lange tijd uit, maar beide Duitse topclubs maakten er een verhit potje van. Scheidsrechter Deniz Aytekin moest in het eerste kwartier drie keer geel trekken. De eerste serieuze kans kwam halverwege de eerste helft op naam van Malen, maar de Oranje-international schoot op het lijf van Manuel Neuer.

Aan de andere kant was de eerste de beste kans voor de bezoekers raak. Na een technisch hoogstandje van Sadio Mané trok Jamal Musiala de bal terug op Leon Goretzka, die vanaf de rand van het strafschopgebied droog uithaalde (0-1). Dat was tegen de verhoudingen in, want Dortmund maakte het spel in de Duitse kraker. Tot een doelpunt leidde dat niet.

Dat kwam de thuisploeg duur te staan, want Bayern kreeg na de pauze de geest. Der Rekordmeister ging beter spelen, trok het initiatief naar zich toe en verdubbelde de voorsprong. Leroy Sané probeerde het van afstand en zag dat doelman Alexander Meyer zich verkeek op zijn snelle poging (0-2). Voor de Duitse aanvaller was het na zijn dubbelslag in de Champions League tegen Viktoria Plzen al zijn derde doelpunt van de week.

De comfortabele voorsprong van Bayern kwam het laatste half uur van de wedstrijd toch nog in gevaar. Dortmund kwam langszij via Youssoufa Moukoko. Het zeventienjarige talent zette de aanval zelf op, combineerde met vervanger Modeste en rondde beheerst af (1-2).

Dortmund rook zijn kans. Modeste kreeg nog een dot van een kans, maar de Franse aanvaller raakte de bal helemaal verkeerd en leek uit te groeien tot de zondebok van de avond. Met tien tegen elf zwichtte Bayern in de slotseconde alsnog. Uitgerekend Modeste knikte bij de tweede paal van dichtbij de verdiende gelijkmaker binnen (2-2).