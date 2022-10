Roberto Martinez denkt zelf nog niet aan vertrekken: "Ik bereid de toekomst voor alsof ik coach blijf"

Op het einde van het jaar loopt het contract van bondscoach Roberto Martinez af.

Er is zondag geloot voor de EK-kwalificatie voor het EK van 2024 in Duitsland en de Rode Duivels nemen het daarin op tegen Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland. Alweer geen moeilijke loting.

Of dat nog met Roberto Martinez zal zijn is lang niet zeker. Zijn contract loopt af op 31 december dit jaar. Voor de supporters hoeft de positieve Martinez niet per se te blijven. Zelf denkt hij nog niet direct aan vertrekken.

“We hebben nog niet over een contractverlenging gesproken. Ik bereid de toekomst voor alsof ik coach blijf.”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. Dat er nog niet over een contractverlenging is gesproken kan wel betekenen dat de Rode Duivels na het WK een andere oefenmeester krijgen.