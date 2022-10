Club Brugge kent de scheidsrechter voor het CL-duel tegen Atletico Madrid

Club Brugge kent de scheidsrechter voor woensdag in de Champions League. Hij komt uit Nederland.

Woensdag speelt Club Brugge om 18.45 uur op het veld van Atletico Madrid zijn 4e wedstrijd in de Champions League. De UEFA duidde de Nederlander Danny Makkelie aan als de scheidsrechter.

Makkelie is geen onbekende voor Club Brugge. In het verleden floot Makkelie al een wedstrijd van Club, die het toen verloor.

Ook is Makkelie een van de toprefs in Europa. Hij floot de halve finale op het EK 2020 tussen Engeland en Denemarken (2-1). In 2020 floot hij nog de finale van de Europa League tussen Sevilla en Inter Millaan (3-2).