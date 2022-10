Trainer van SL16 doet zijn beklag over toestand van veld van Lierse Kempenzonen

Lierse K. won zondag in de Challenger Pro League met 2-0 van SL16 FC. Een terechte zege voor de thuisploeg.

Aan de overwinning van Lierse K. kon en wou Joseph Laumann, trainer van de beloften van Standard, niks afdoen. Tabekou en Walbrecq zorgden voor de doelpunten. De trainer van SL16 was wel niet te spreken over de toestand van het veld.

"Het was een moeilijk bespeelbaar veld", klonk het achteraf bij Proximus. "Ik begrijp niet dat er hier in de Challenger Pro League geen regels zijn over het sproeien van het veld. Iedereen kan hier kiezen hoe veel of hoe weinig water hij op het veld sproeit, maar daar zouden regels over moeten zijn."

Voor de match had Laumann gevraagd om het veld te besproeien, maar daar wilde men bij Lierse K. niet op ingaan om het gras niet nog meer los te laten zitten. Doordat de beloften van Antwerp in eerste nationale ook op het Lisp spelen krijgt het veld onvoldoende tijd om te recupereren.