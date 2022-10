Celtic krijgt stevige geldboete voor provocerende spandoeken

UEFA heeft het Schotse Celtic een boete opgelegd voor provocerene spandoeken tegen de Britse monarchie.

Tijdens de wedstrijd in de Champions League tussen Celtic en Shakhtar Donetsk werden door supporters van Celtic provocerende spandoeken opgehangen.

Die waren gericht tegen de Britse monarchie, minder dan een week na het overlijden van Queen Elizabeth II. UEFA legde de Schotse club een boete van 15.000 euro op.

Enkele dagen later was het opnieuw prijs in de match op bezoek bij St. Mirren in de Schotse competitie. Toen verstoorden de fans van Celtic een minuut applaus voor de overleden koningin met gezangen.