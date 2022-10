FIFA voorziet dit bedrag voor elke speler die naar het WK in Qatar trekt

Wereldvoetbalbond FIFA heeft 215 miljoen euro klaar om te verdelen onder de spelers die op het WK aanwezig zijn.

FIFA heeft de nodige centen vrijgemaakt voor clubs die hun spelers afstaan aan de nationale ploeg tijdens het WK voetbal in Qatar.

Het gaat om 215 miljoen euro in totaal, of iets meer dan 10.000 euro per dag per speler. Clubs krijgen de vergoeding vanaf de start van de voorbereiding.

De bijdrage per speler dient verdeeld te worden onder de clubs voor wie de speler gedurende twee jaar voor het WK is uitgekomen.