Hoefkens houdt zich niet bezig met de mogelijke kwalificatie: "Ik weiger naar het klassement te kijken, ik houd me bezig met het huidige voetbal van mijn ploeg."

Carl Hoefkens staat met zijn Club Brugge voor een loodzware opdracht morgen in Madrid. Maar als Club een punt weet te sprokkelen verzekert het zich van een plekje in de volgende ronde van het kampioenenbal.

Ook Carl Hoefkens gelooft in een mooi resultaat van Club: "Atlético zal het onderste uit de kan halen om een goed resultaat neer te zetten. Je merkt naar aanleiding van deze wedstrijd de honger van Club Brugge en daar ben ik erg tevreden over. We proberen elke wedstrijd dominant te zijn, maar wedstrijden verschillen nu eenmaal. We hebben een brede en sterke selectie die in staat zijn om mooie dingen te doen. Het is onze taak om een antwoord te bieden op Atlético."

Hoefkens houdt geen rekening met de teleurstellingen tegen Lazio Roma en Leipzig vorige CL-campagnes: "We kijken nooit naar het verleden. Wij willen gewoonweg elke wedstrijd willen. Ook hier willen we dominant zijn, we weten dat het een ongelofelijke challenge gaat zijn tegen een gemotiveerd Atletico. Ik weiger naar het klassement te kijken, ik houd me bezig met het huidige voetbal van mijn ploeg."

"We weten dat ze een sterk team hebben met fantastische spelers. We hebben een jonge ploeg die slechts hun eerste wedstrijden op dit niveau spelen. Het blijft een enorme uitdaging maar we gaan er alles aan doen om hier een een resultaat neer te zetten."