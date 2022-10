Lukaku niet meer welkom bij Chelsea: "We hebben een grote spits nodig en dat is hij niet"

Bij Chelsea moet een stevige vernieuwingsoperatie de club naar een nieuw elan brengen.

Supporters schreeuwen om vernieuwingen bij Chelsea. “Tuchel liet Chelsea winnen, ook in de Champions League, maar hij bood saai voetbal. En wij fans willen winnen en goed voetbal zien”, laat een fan van weten aan Het Nieuwsblad.

Ook voor Romelu Lukaku is er geen plaats meer. “Niemand zal Lukaku hier missen. We willen hem niet terug. Misschien zou hij beter zijn met de nieuwe manager, maar ik denk dat Chelsea een grote spits nodig heeft, en dat is hij nu niet.”

“Eerlijk gezegd wil ik niet dat hij terugkomt. Maar de club heeft nog steeds een probleem op te lossen. Sinds het vertrek van Diego Costa hebben we geen echte dominante spits meer gehad die zo betrokken was bij de club.”