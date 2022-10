"Wat Union doet, is quasi even straf als Club Brugge"

Union SG is geen eendagsvlieg. Dat hadden ze vorig seizoen al laten weten en ze beloofden dat ze op de ingeslagen weg gingen doorgaan. Ook Peter Vandenbempt ziet dat de Brusselaars ondanks een rist vertrekkers gewoon hun ding blijven doen.

"Wat Union dit seizoen doet, is misschien nog straffer dan vorig seizoen. Met twee absolute sterkhouders die vertrokken zijn: Casper Nielsen en Deniz Undav", aldus Vandenbempt bij Sporza. "En dat ook nog eens met die Europese belasting, al 5 wedstrijden in de benen en nu ook 9 op 9 in de Europa League, dat mag ook eens belicht worden. Gewonnen in Berlijn en in Braga, Union Berlin is de leider in de Bundesliga en Braga is de gewezen koploper in Portugal. Dat zijn sterke competities."

"Alle verhoudingen in acht genomen, moet dat stuntwerk van Union niet noodzakelijk zoveel onderdoen voor dat van Club Brugge in de Champions League. Ze spelen ook aantrekkelijke wedstrijden en zullen, tenzij een complete inzinking volgt, overwinteren in Europa. Chapeau voor Karel Geraerts, hij heeft het werk van Mazzu met verve voortgezet en er zelfs nog een dominantere versie van gemaakt. Ook de transfers zijn alweer voltreffers: Boniface, Adingra, die gehuurd wordt, en de spitsen Nilsson en Ayensa maakten in die korte periode dat ze gespeeld hebben ook een goede indruk."