🎥 Alweer relletjes tussen supporters: fans van Ajax en Napoli gaan met elkaar op de vuist

In de match vorige week tussen de twee ploegen vernederde Napoli Ajax in eigen huis met 1-6. De Nederlanders trekken nu naar Italië in de hoop om revanche te nemen.

Supporters van beide ploegen hebben dat iets te letterlijk genomen en zijn dinsdagnacht al slaags geraakt met elkaar. Op sociale media circuleren beelden waarin vechtpartijen tussen supporters van beide clubs zijn te zien. Op zijn website had Ajax zijn fans eerder al gewaarschuwd voor de verplaatsing.

Als Ajax nog wil doorstoten naar de volgende ronde dan wint het best in Napels. Het heeft na drie matchen drie punten, Napoli heeft negen op negen. Tussen hen staat Liverpool met zes punten.

Het is zeer onrustig in Napels. Meerdere Ajax-supporters zijn aangevallen in cafés, restaurants of onderweg naar het hotel. In veel gevallen tippen de eigenaren van de restaurants en kroegen de harde kern van Napoli. Over het aantal gewonden is nog niks duidelijk. #NapoliAjax pic.twitter.com/Nj8fhcCrqt