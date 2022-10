Djurgardens ontvangt donderdag KAA Gent: "Wellicht beste team dat we dit seizoen hebben ontmoet"

Vorige week verloor KAA Gent nog van de Djurgardens in eigen huis, maar het respect van de Zweden is nog altijd groot.

Vorige week sloeg Djurgardens vijf minuten voor de rust toe en het antwoord van de Buffalo's was nadien te zwak. Als KAA Gent nog naar de volgende ronde wil dan wint het best.

En de Zweden zijn op hun hoede. "We weten niet zeker hoe Gent het zal aanpakken, maar we hebben onze bronnen. Ik ga ook niet alles prijsgeven, hoor. Laat ons afwachten, Gent is wellicht het beste team dat we dit seizoen al hebben ontmoet. Maar we mogen onszelf niet onderschatten", zegt trainer Thomas Lagerlöf.

Djurdargens heeft ook kopzorgen, want het mist mogelijk twee sterkhouders. Hampus Finndell (hersenschudding) en Rasmus Schüller (dijbeen) waren er niet bij op de laatste training woensdag.