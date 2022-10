Michel Louwagie zet druk op zijn ploeg om Europees goed te presteren en ziet probleem: "Onaanvaardbaar"

KAA Gent staat voor een cruciale wedstrijd wil het Europees overwinteren.

Na de 0-1 nederlaag vorige week tegen het Zweedse Djurgardens IF, trekt KAA Gent nu naar daar. Als het wint in Zweden komt het mee aan de leiding, als het verliest dan is overwinteren bijna uitgesloten.

Voor Michel Louwagie moet er gewonnen worden, zeker gezien de Buffalo's slechts achtste staan in de Belgische competitie. "Overwinteren in Europa heel belangrijk. Tot nu toe was het onvoldoende en dat is al een paar jaren zo", zegt hij bij Sporza.

De manager van KAA Gent stelt zich ook vragen bij het spel van zijn ploeg: "Wat ik vaststel, is dat de groep in sommige wedstrijden te weinig energie uitstraalt. Onvoldoende inzet is onaanvaardbaar. Daar moeten we ons toch vragen bij stellen."