Supporters verzamelen massaal in Madrid maar zijn al bezig met Anderlecht: "Vandaag met 4-0 verliezen mag, maar zondag moet Club winnen."

Na de glansprestatie in Porto (0-4) ging Club Brugge kansloos ten onder tegen Standard Luik (3-0). Na de 2-0 overwinning thuis tegen Atlético Madrid ging de landskampioen thuis kopje onder tegen Westerlo. Vanavond volgt een nieuwe Europese uitdaging en zondag staat de topper op het programma

Plaza de Major in Madrid is zes uur voor aanvang van de wedstrijd in het Éstadio Wanda Metropolitano aardig gevuld met Club Brugge supporters. De Blauwzwarte aanhang legt de focus vooral op de wedstrijd die hen al toegang kan geven tot de achtste finales en niet op de topper van zondag. Ondanks dat er al twee nederlagen volgden na een Europese overwinning hebben de supporters vertrouwen in de topper.

Voor Tom is de kwalificatie belangrijker dan de wedstrijd van zondag: “Als we vandaag de kwalificatie kunnen verzekeren mogen we zondag wat minder presteren. Met een punt in het Lotto park na een zware Europese uitwedstrijd zijn we ook tevreden.”

Quinten is al jaren supporter en verschilt toch van mening: “Zondag de topper winnen tegen Anderlecht is voor mij persoonlijk belangrijker dan vandaag al doorstoten. We mogen hier in Madrid met 4-0 verliezen en in de komende twee wedstrijden de kwalificatie vaststellen, maar winnen tegen Anderlecht is altijd een tikkeltje extra.”