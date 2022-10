Thierry Henry over nieuwe Mbappé-soap: "De club is altijd groter dan het individu"

T2 bij de Rode Duivels Thierry Henry heeft zich uitgesproken over de nieuwe soap rond Mbappé.

Kylian Mbappé tekende in mei een nieuw contract bij PSG tot midden 2025. Daar zou hij nu alweer spijt van hebben zou hij gezegd hebben tegen zijn entourage. Die lekten dat aan de L‘Équipe, Le Parisien, RMC en Marca.

Volgens Mbappé zouden de afgesproken beloftes, wat die ook mogen zijn, niet zijn na gekomen door PSG. Volgens PSG zelf is er niets aan de hand en heeft Mbappé niet gesproken over een mogelijk vertrek.

“Niemand doet graag dingen waar hij niet goed in is. Maar de club is nog altijd groter dan het individu. Ik speelde bij Barcelona ook niet graag op de flank. Ik haatte het, maar ik deed het wel”, zegt Thierry Henry bij CBS.