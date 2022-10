"Ik respecteer alle meningen, maar ik ken het mechanisme rond een club"

Bij West Ham zijn ze niet echt bezig met de match tegen Anderlecht. Op de persconferentie van Fabio Silva en Felice Mazzu was er geen enkele Engelsman te bespeuren. Maar hoe gaat Anderlecht die match aanvatten met het oog op de confrontatie met Club Brugge, over drie dagen.

"Ik ga daar een banaal antwoord op geven: alle matchen zijn op dit moment belangrijk voor Anderlecht", aldus Mazzu. "We wilden ons herpakken na de moeilijke weken die we hadden. Daar zijn we zondag in de tweede helft tegen Mechelen mee begonnen. Er zijn geen belangrijkere of minder belangrijke matchen voor ons."

Dat betekent ook dat Mazzu niet al te veel gaat wisselen. Waarschijnlijk begint hij zelfs in zijn 3-5-2 met Wesley Hoedt in de basis. "Er zijn misschien wat wissels mogelijk, maar niet op veel plekken. En Hoedt, ja, die hebben jullie te hard aangepakt. Dat verdient hij niet. We willen de continuïteit houden. We hebben ook niks te verliezen. We hebben wel zin om door te gaan en zelfs als we verliezen hebben we nog altijd ons eigen lot in handen. Dat is belangrijk want zo kunnen we ook meer speeltijd geven aan meer spelers."

Maar waarom nog twijfelen aan die viermansverdediging? Dat werkte toch zondag? Zo simpel is het allemaal niet volgens Mazzu. "Ik begrijp alles en ik respecteer alle meningen. Ik ken het mechanisme rond een club ook onderhand wel. Als een 4-4-2 niet werkt roept iedereen om iets anders en hetzelfde voor een 3-5-2. Ik probeer me daarin niet te verliezen."

De discussie over de defensie is volop bezig, maar evengoed kan die opgestart worden over de aanval. Want met Mario Stroeykens lijkt Fabio Silva het best te renderen. "Inderdaad, dat werkte ook al tegen STVV. De toekomst zal het uitwijzen, maar momenteel lijkt dat het beste duo. Ik heb wel nog kwaliteit achter de hand."