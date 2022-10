Adingra heeft een plan voor ogen: "In België me bewijzen om kans te maken in Brighton"

Simon Adingra liet in de vier laatste wedstrijden twee goals en vier assists achter zijn naam zetten.

Brighton plukte Simon Adingra voor acht miljoen euro weg bij Nordsjaelland, maar stalde hem uiteindelijk bij Union SG om de nodige ervaring op te doen.

Zijn rol bij Union is anders dan in Denemarken, want hier moet hij meer verdedigende taken op zich nemen. Zijn doelstelling mag echter wel heel duidelijk zijn.

“Ik moet me in België bewijzen om kans te maken in Brighton”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Het voetbal hier is nog wat fysieker dan in Denemarken. Ik kan hier veel ervaring opdoen, ook omdat Union in Europa speelt. Dat is een nieuwe uitdaging.”