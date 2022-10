Dennis Praet onzeker over confrontatie met Crystal Palace

De ex-speler van Sporting Anderlecht beleeft een heel moeilijk seizoen bij Leicester City. Daar kan nog een tegenslag bijkomen.

Vorig seizoen uitgeleend aan Torino keerde Dennis Praet deze zomer terug naar Engeland met de intentie om een basisplaats te veroveren bij Leicester City. Het is duidelijk dat dit niet echt het geval is. Bij de start van het seizoen speelde de ex-speler van Sporting Anderlecht slechts 164 minuten, verdeeld over vier wedstrijden in alle competities. Een magere balans.

Dit weekend speelt Leicester City (20e - 4 punten) een belangrijke wedstrijd tegen Crystal Palace (15e - 9 punten). Een mooie kans voor Dennis Praet om te pronken? Misschien niet want zijn coach Brendan Rodgers zei in een persconferentie dat de 28-jarige speler onzeker was voor deze ontmoeting.