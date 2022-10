Hein Vanhaezebrouck ziet voorzitter De Witte spelers toespreken: "Het was op zijn plaats"

AA Gent moet vanavond vol aan de bak in de Conference League tegen Djurgarden.

Het was van februari 2020 in Rome geleden dat voorzitter Ivan De Witte van AA Gent nog eens met de ploeg meeging op een Europese uitwedstrijd. In Stockholm is hij van de partij voor het duel tegen Djurgarden.

Afgelopen zaterdag sprak hij de spelers van AA Gent al voor een tweede keer dit seizoen toe, een actie die trainer Hein Vanhaezebrouck precies op zijn plaats vond.

“Spelers weten: als de voorzitter komt en niet tevreden is, verwacht hij meer”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “En terecht. Als je zo met punten blijft gooien, worden mensen onrustig en ongerust. Het was wel eens op zijn plaats dat de spelers op hun plichten werden gewezen.”