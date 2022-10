"Onbegrijpelijk dat Jürgen Klopp andere doelman boven Mignolet verkoos"

Simon Mignolet speelde zich woensdagavond nog maar eens in de kijker bij Club Brugge.

Een kampioenschap winnen, Club Brugge naar de achtste finales van de Champions League loodsen. Club Brugge mag een stevig kaarsje branden voor doelman Simon Mignolet.

“Ik vond het destijds al onbegrijpelijk dat Jürgen Klopp bij Liverpool Karius verkoos boven Mignolet en zijn prestaties van de laatste jaren en zeker nu in de Champions League bevestigen dat alleen maar”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Club Brugge hield voor de vierde keer de nul in de Champions League, al gaat een deel van de credits daarvoor natuurlijk ook naar de verdediging. “Dit keer kon je misschien zelfs zeggen dat Mignolet daar meer verdienste aan had dan de verdediging, maar het is logisch dat je kansen weggeeft tegen een Europese topclub die met een dergelijke intensiteit speelt.”

“Mignolet is aan een schitterende Champions League-campagne bezig en zijn aanwezigheid is een grote troef voor Club. Dankzij hem kunnen ze moeilijke momenten doorkomen. Dat is geen geluk, dat is een kwaliteit.”