Erg duidelijke analisten: "Aan wie anders ga je Gouden Schoen geven?"

Simon Mignolet maakte heel wat indruk in de Champions League deze week en zit ondertussen ook al aan vier clean sheets. En dus is er weinig aan te doen ergens eind januari?

Iedereen lijkt het erover eens: Simon Mignolet van Club Brugge moet de Gouden Schoen krijgen. Tot dusver kwam hij nog nooit verder dan een vierde plaats (in 2020).

Maar hij is al jaren op topniveau aan het acteren. En hoewel resultaten in de Champions League eigenlijk niet zouden mogen meetellen voor de Gouden Schoen heeft het wel een impact uiteraard.

Onbegrijpelijk

"Het is onbegrijpelijk dat de beste doelman zijn soms lijkt uit te sluiten dat je ook de Gouden Schoen kan winnen", aldus Geert De Vlieger in Het Laatste Nieuws. "Dat is toch onbegrijpelijk?"

Jean-Marie Pfaff pikt in: "Aan wie anders ga je de Gouden Schoen geven dit jaar? Hij staat er, in de competitie en in de Champions League."