Hein Vanhaezebrouck is érg kritisch: "Ik mag ze niet doodschieten, want dan spelers te weinig" en "Dat zag ik nog nooit"

AA Gent ging met de billen bloot in Stockholm en verloor met 4-2 van Djurgardens IF. Hein Vanhaezebrouck was erg duidelijk achteraf.

"Je wordt er inderdaad gek van. We kunnen niet anders doen dan naar de individuen kijken. Het valt gewoon te vaak voor", aldus Hein Vanhaezebrouck bij Sporza na de 4-2 in Stockholm. "Verdedigen doe je altijd samen, maar er zijn te veel simpele fouten die op ons niveau niet mogen. Het is gewoon te vaak, het komt telkens terug." Onvoldoende "Het is niet voldoende om 95% controle te hebben als je 5% totaal niet thuisgeeft. Djurgardens verdedigde wél goed." "Wat ik zag bij het eerste doelpunt, dat heb ik nog nooit gezien. Het is piece of cake voor de tegenpartij, dit is gewoon ... Ik mag ze niet doodschieten, want dan heb ik spelers te kort."