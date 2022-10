Belgische coach Pino Canale na een paar maanden weg in Saudi-Arabië

Afgelopen zomer ging Pino Canale als beloftecoach aan de slag in Saudi-Arabië. Een paar maand later is hij daar al weer weg.

Eind augustus verraste Giuseppe 'Pino' Canale. Hij vertrok vanuit voetbalschool Masita en 4e provinciale in Limburg naar Saudi-Arabië. Canale ging als beloftecoach aan de slag bij Al-Ahli.

Half oktober is Canale weer weg bij Al-Ahli. In onderling overleg gingen ze uit elkaar. Pitso Mosimane is zijn opvolger.

Canale was zeer succesvol in de periode bij Al-Ahli. Ze wonnen elke wedstrijd. Canale is van plan om in het Midden-Oosten te blijven.