Ondanks de vele tegenslagen: "Zinho is mentaal een machine" en "Het komt goed uit dat het WK in november en december valt"

Zinho Vanheusden sukkelt van de ene teleurstelling in de andere. Nu is het een barst in de voet, net nu hij gerevalideerd was van een kruisbandblessure. Maar hij kent de situatie en laat het hoofd duidelijk niet hangen, zegt vader Johan.

Een dag na de match zat Vanheusden alweer in revalidatiemodus. "Toen was hij al zijn schema aan het maken om terug bij AZ in de ploeg te komen. Mentaal is hij een machine", zegt vader Johan in HLN. "Hij gaat ook niet in het gips. Ze hebben een schroefje geplaatst en de voorbereiding voor zijn terugkeer is al begonnen. We willen geen tijdsverlies. Een voet is natuurlijk geen kruisband. Daarbij heeft hij het voordeel dat hij intussen wel weet hoe hij moet revalideren.”

't Is wel spijtig hoe het loopt, want normaal gezien had hij nu altijd al basisspeler bij de Rode Duivels kunnen zijn. “Het mag raar klinken, maar het komt ons goed uit dat het WK in Qatar in november en december valt. Zinho zal zo niet al te veel matchen bij AZ missen. We bekijken het van week tot week en werken ernaar opdat hij bij de start van de terugronde competitieklaar is.”