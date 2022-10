De Decker kan met glimlach leven met gebreken Mbokani: "Dat moet niet als je dit brengt"

SK Beveren is door de nederlaag van RSCA Futures de nieuwe leider in de Challenger Pro League. Wim De Decker zag aanwinst Dieumerci Mbokani de winnende treffer maken. En als hij dat doet, neemt hij er zijn gebreken met de glimlach bij.

“De match stond bol van de spanning, animo en emoties”, aldus De Decker in Het Nieuwsblad. “Daarvoor komen mensen naar het stadion. Het was niet onze beste wedstrijd. Het mooie is dat we moeilijke matchen winnend kunnen afsluiten. Deze groep is enorme stappen aan het zetten."

En dan Mbokani... Aanpakken met de knie, kappen en scoren. "Het winnende doelpunt typeert Mbokani. Hij mist nog wat scherpte en er zat meer afval in zijn spel dan ik gewend ben. Maar steek hem in de zestien en je moet al van goeden huize komen om hem af te stoppen. Puur talent. Het is mooi dat hij zijn avontuur hier zo kan beginnen. Je zag dat zijn honger met de dag groter werd. Mbo zal nooit het grootste trainingsbeest worden, al moet dat niet als je dit brengt. Voor hem en ons kon zijn avontuur niet mooier beginnen.”