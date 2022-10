Roep voor VAR in Challenger Pro League: "Clubs moeten willen investeren"

Na de spookpenalty van afgelopen weekend voor Club NXT in de Challenger Pro League is de vraag voor VAR in 1B nog maar eens gesteld.

Scheidsrechterbaas Stefanie Forde laat echter weten dat het onderwerp geen prioriteit is, zo vertelt ze in Het Belang van Limburg. Ze spreekt vooral over een gebrek aan personeel en investeringen van de clubs.

“Op dit ogenblik zitten we elk weekend al met dubbele aanduidingen in ons profvoetbal", vertelt ze. "Onze refs staan één keer op het veld en zitten één keer in Tubeke. Verder gebruiken wij refs uit eerste amateur als vierde official in 1B.”

Het is vooral aan de clubs om middelen te voorzien. “Als de clubs bereid zijn om de nodige investeringen te doen, willen wij maximale inspanningen doen om nog meer mensen via een versnelde opleiding klaar te stomen om te leren werken met en als VAR. Maar je moet toch minimaal negen maanden tellen om dat gereed te krijgen. We willen zeker niet inboeten op kwaliteit."