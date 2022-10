Bernd Hollerbach met nieuwe veldbezetting tegen Club Brugge? "Wie weet..."

Vanavond speelt STVV in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge. De Limburgers zijn uit op een stuntoverwinning.

Club Brugge en Racing Genk zijn voor STVV-trainer Bernd Hollerbach de twee ploegen die als maatstaf voor de competitie dienen. “De kern van Club Brugge is topkwaliteit, daar bestaat geen twijfel over. Maar we gaan naar ginder om een resultaat neer te zetten. Ik ben niets anders gewend”, zegt Hollerbach aan Het Belang van Limburg.

“We zullen ons als een onaangename tegenstander presenteren. Eentje die veel loopt en vol de duels aangaat, zaken die ze bij Club wellicht niet graag doen.”

Mogelijk doet Hollerbach dat in een 3-4-3-opstelling. Dat testte hij tegen Charleroi uit, als afwisseling op zijn geliefkoosde 3-5-2-tactiek. “De voorbije week hebben we daar goed op getraind en ik was tevreden over het resultaat tegen Charleroi. Dit maakt ons wat flexibeler als team, wat niet wil zeggen dat we ook tegen Club Brugge in dit systeem gaan spelen.”