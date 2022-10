Het stadion van Standard had bijna een andere naam: "Alibaba Stadion"

Zes maanden na de overname door 777 Partners brengt Sudpresse nieuwe feiten achter de overname aan het licht. En ook over de aanloop er naartoe. Want er waren nog andere gegadigden en die hadden ook een andere naam voor het stadion in gedachten.

De vernieuwing van het stadion is intussen op de achtergrond verzeild geraakt, zeker gezien de huidige situatie. De bouwmaterialen zijn een stuk duurder geworden. 777 Partners heeft intussen ook Immobilière Standard de Liège overgenomen en alle investeerders krijgen in schijven hun geld terug. Dat stadion had onder Bruno Venanzi ook van naam kunnen veranderen. Sudpresse vernam de verregaande interesse van verzekeringsgigant Baloise en een belofte van Alibaba van 2,5 miljoen euro per jaar om hun naam aan het stadion te mogen geven.