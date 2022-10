Nieuw goudhaantje? Marktwaarde opvolger Sergio Gomez al verviervoudigd

Moussa N'Diaye werkte zich in de ploeg bij Anderlecht. Zijn marktwaarde is nu inmiddels al verviervoudigd.

Deze zomer nam Anderlecht afscheid na één seizoen van Sergio Gomez. De linkervleugelverdediger vertrok naar Manchester City. Dat was op voorhand niet zo gepland. Peter Verbeke had er namelijk op gerekend hem nog een seizoen te kunnen houden en afscheid te nemen van Francis Amuzu, maar dat draaide dus anders uit. De onbekende Moussa N'Diaye werd gratis en voor niets weggeplukt bij FC Barcelona B als vervanger.

N'Diaye speelde eerst bij de Futures in de Challenger Pro League. Daar liet hij een erg goede indruk achter, waarna hij dus zijn kans kreeg in het eerste elftal. De 20-jarige N'Diaye zijn marktwaarde schoot zo van 200.000 euro naar 800.000 euro de lucht in. Goed nieuws dus voor Anderlecht, waar ze hem eigenlijk in eerste instantie pas volgend jaar in de A-kern verwacht hadden.