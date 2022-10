De straffe reeks van RC Genk vergeleken met de rest van Europa

RC Genk staat in de Jupiler Pro League na 13 speeldagen bovenaan met 34 punten. Dat komt na een straffe reeks van 34 op 36.

Enkel op de 1e speeldag werd er verloren. RC Genk verloor toen met 3-2 van Club Brugge. Sindsdien verloren ze niet meer. Ze leden enkel nog puntenverlies tegen Sint-Truiden. Zo staat Genk na 13 speeldagen aan de leiding met 34 punten.

Op nationaal is dat al een straffe reeks, maar ook Europees moeten ze niet onder doen. In tegendeel: ze staan in een aantal lijsten helemaal bovenaan. In de bovenste lijst gelden enkel de nationale competities. In de andere lijsten tellen ook de Europese wedstrijden mee.

🇪🇺 Winning streaks in the top 10 leagues



🥇🇧🇪 Genk 6

🥈🇮🇹 Napoli 6

🥉🇦🇹 Sturm Graz 5

🇧🇪 Union 4

🇪🇸 Real Sociedad 4

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal 4

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 4

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers 4

🇫🇷 Rennes 3

🇮🇹 AC Milan 3

🇮🇹 Roma 3

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic 3 October 19, 2022

🇪🇺 Most games unbeaten in the top 10 leagues



🥇🇧🇪 Genk 12

🥈🇫🇷 PSG 11

🥉🇮🇹 Napoli 10

🥉🇮🇹 Atalanta 10

🥉🇦🇹 Red Bull Salzburg 10

🇪🇸 Real Madrid 9

🇮🇹 Udinese 9

🇵🇹 Benfica 9

🇫🇷 Rennes 7

🇦🇹 Sturm Graz 7

🇵🇹 Porto 5

🇧🇪 Union 4

🇪🇸 Real Sociedad 4

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal 4

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 4

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers 4 — Belgian Football Stats (@BelFootStats) October 19, 2022

🇪🇺European teams with the best form over the last 10 official games



🥇 🇮🇹 Napoli

🥈 🇧🇪 Genk

🥉 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

4⃣ 🇪🇸 Real Madrid

5⃣ 🇺🇦 Dnipro-1

5⃣ 🇧🇪 Union Saint-Gilloise

5⃣ 🇪🇸 Real Sociedad pic.twitter.com/Af7Lw4MNZN — Belgian Football Stats (@BelFootStats) October 18, 2022

Wat opvalt: ook Union is momenteel een van de clubs die in vorm is. Zij combineren de goede reeks in België met hun goede prestaties in Europa.