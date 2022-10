Trekt Anderlecht met Stassin naar Zulte Waregem? "Dat weet ik nog niet zeker"

Krijgt de jonge Lucas Stassin morgen een nieuwe kans tegen Zulte Waregem?

Lucas Stassin stond als verrassing van formaat plots aan de aftrap tegen Club Brugge. Helemaal uit het niets was het niet, want de jonge spits is namelijk de topschutter in de Challenger Pro League bij RSCA Futures. Stassin speelde een zeer degelijke wedstrijd tegen Club, maar tot scoren kwam hij echter niet.

Morgen speelt Anderlecht op het veld van Zulte Waregem. Of Stassin er dan zal bij zijn is nog een groot vraagteken. Ze willen bij Anderlecht hun jongeren namelijk niet te snel verbranden. "Hij is de topschutter in 1B en wij missen efficiëntie, dan is het toch logisch dat ik Lucas een kans geef", vertelde Mazzu aan HLN. "En hij is er ook heel dichtbij geweest. Of hij morgen opnieuw een kans krijgt, dat weet ik nog niet zeker. Die beslissing neem ik pas morgen", besloot de coach van paars-wit.