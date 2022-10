Xavi stelt zichzelf in vraag als coach van Barça: "Als we geen prijzen pakken zal een andere coach het volgend seizoen proberen"

FC Barcelona zit de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen. Ook Xavi Hernandez beseft dat het beter moet. En de coach schuwt de harde taal niet.

FC Barcelona hield dan wel lange tijd gelijke tred - al moet het gezegd: sommige overwinningen waren héél moeizaam - met Real Madrid, maar kreeg in de Clasico een lesje in efficiëntie. Ook in de Champions League lijkt overwintering ondertussen allesbehalve dichtbij.

“Ik begrijp dat Barça geen club is waar er kan worden gesproken van een overgangsseizoen”, aldus Xavi Hernandez bij de Spaanse kranten. “We hebben in het tussenseizoen hard gewerkt om de ploeg te versterken. Dat betekent dat we voor de prijzen moeten spelen.”

Een ontslag behoort tot de mogelijkheden

De coach van Barça spreekt dan ook harde taal. “Er zullen gevolgen zijn als de doelstellingen niet behaald worden. Ik zoek geen excuses. Als we geen prijzen pakken zal er een andere coach komen die het zal proberen. Een ontslag behoort tot de mogelijkheden.”