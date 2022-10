AA Gent blijft Julien De Sart van kortbij opvolgen na nieuwe blessure

In de wedstrijd tegen Union SG liepen enkele jongens van AA Gent de nodige averij op.

Het is bij AA Gent angstvallig afwachten wie al dan niet beschikbaar is voor de wedstrijd van zondag tegen Seraing. “Iedereen is gisteren op de club geweest voor verzorging. Ik kan alleen maar zeggen dat Julien De Sart niet dezelfde blessure heeft als die waar hij net van hersteld is”, zei Peter Balette aan Het Nieuwsblad.

Veel meer vertelde Balette er niet over. De Buffalo’s kunnen De Sart bijzonder goed gebruiken, zeker nadat hij al maanden afwezig was.

“We zullen hem dag per dag, uur per uur opvolgen. We volgen het heel kort op. Deze ochtend had ik al contact met de dokter. Die ziet Julien zo meteen nog en dan zullen we kunnen inschatten hoe Julien de nacht heeft doorgebracht en hoe hij zich vandaag voelt. Dat geldt ook voor de andere jongens.”