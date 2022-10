Op het einde kunnen Chelsea en United toch nog eens scoren, Casemiro vermijdt nederlaag

Op de 13de speeldag ontving Chelsea Manchester United.

Chelsea begon aan de topper als vierde in het klassement, Manchester United stond een plaatsje lager. Bij United geen Ronaldo, hij werd uit de selectie geweerd nadat hij tegen Tottenham al voor het einde van de match naar binnen ging.

United begon goed aan de match en was baas en kreeg ook kansen, maar scoren lukte niet. Chelsea-coach Potter greep al na 36 minuten in en Cucurella werd naar de kant gehaald. Kovacic was zijn vervanger.

Op het uur moest Raphaël Varane naar de kant met een blessure. De Fransman mist mogelijk het WK in Qatar. Qua kansen was het vooral wachten. Twintig minuten voor tijd belandde een bal van Chelsea op de lat en dat was het beste van de tweede helft tot dan.

In de 84ste minuut kreeg Chelsea een penalty na een fout van McTominay. Jorginho bracht Chelsea op voorsprong en de zege leek binnen. Maar vier minuten in de toegevoegde tijd kopte Casemiro United toch nog langszij. De logische puntendeling levert beide ploegen niet veel op in het klassement.

Jorginho straft een potje Schots worstelen genadeloos af! 🤼‍♂ pic.twitter.com/rGIOk7oJUb — Play Sports (@playsports) October 22, 2022