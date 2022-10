🎥 Newcastle verslaat Tottenham na fout van doelman en komt de top 4 binnen

Newcastle heeft Tottenham verslagen. Zo komen ze weer op een Europese plaats.

Na een goede seizoensstart was Newcastle weer wat weggezakt in de Premier League, maar de laatste speeldagen herpakten ze zich weer en ze begonnen weer te klimmen in het klassement.

Op de 13e speeldag moesten ze naar Tottenham. Newcastle opende na een half uur de score. Daarbij ging Tottenham-doelman Hugo Lloris in de fout. Callum Wilson profiteerde.

Daarna verdubbelde Miguel Almiron de voorsprong. Hij rolde de hele verdediging van Tottenham op. In de 2e helft maakte Harry Kane nog de aansluitingstreffer, maar het bleef 1-2.

Zo klimt Newcastle naar plaats 4. Tottenham blijft op plaats 3 staan.