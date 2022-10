Challenger Pro League: de accordeon gaat nog wat meer dicht na de zege van een tienkoppig RWDM tegen leider SK Beveren

In de Challenger Pro League wordt het nog wat spannender. RWDM heeft in eigen huis met 3-1 van leider SK Beveren gewonnen.

RWDM ging op zoek naar de openingsgoel. Na bijna een kwartier schoten ze voor de 1e keer binnen het kader. Een paar minuten was het wel raak. Barreto scoorde. Enkele minuten later maakte SK Beveren bijna gelijk. Na een hoekschop kopte Van Damme voorlangs en Ribeiro trapte op doel, maar Defourny stond pal.

Na een half uur moest RWDM met een man minder verder. Doelpuntenmaker Barreto pakte zijn 2e gele kaart. Beveren ging verder op zoek naar de gelijkmaker. Ribeiro scoorde, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. 1-0 was de ruststand.

De 2e helft was nog niet zolang bezig en RWDM verdubbelde zijn voorsprong via Challouk. Na een uur werd het 3-0. De bal ging ongelukkig in eigen doel via Van Damme. Op het einde van de wedstrijd kreeg Beveren toch nog wat het verdiende. Hoggas zorgde voor de 3-1, maar daar bleef het bij.

Zo ziet leider Beveren RWDM langszij komen. Ze hebben allebei 18 punten. Lierse Kempenzonen speelt nog tegen Lommel SK en kan nog over Beveren en RWDM springen.