STVV het opnieuw moeilijk gemaakt door uitsluiting, ene is al strenger voor ref dan de andere: "Belachelijke rode kaart"

Als er iets is wat STVV wel vaak doet de laatste tijd, is het rode kaarten pakken. Een uitsluiting kwam voor in drie van de vier laatste matchen van de Truienaars.

Uit bij Antwerp was het Bauer die uitgesloten werd, tegen Club viel die eer te beurt aan Konaté. In de thuiswedstrijd tegen OHL was het Al-Dakhil die rood zag. Trainer Bernd Hollerbach vond dat zijn ploeg in het begin van de tweede helft de bovenhand nam. "Maar dan zien we Al-Dakhil wegvallen met een belachelijke rode kaart", laat de Duitser optekenen bij Sporza. "Die lichte tweede gele kaart heeft ons geen deugd gedaan", haalde Jo Coppens eveneens aan. Al wilde de doelman de scheidsrechter ook niet helemaal onder de grond boren. Opvallend toch voor een speler wiens ploeg misschien wel benadeeld werd. Refs moeten beslissen op halve seconde "Ik geef geen kritiek op de scheidsrechters die op een halve seconde tijd moeten beslissen en dat is gewoon niet makkelijk", besluit Coppens.