'Deze Engelse club wil Chelsea aftroeven en in januari de volle pot betalen voor Trossard'

Newcastle United bereidt momenteel een bod voor om Leandro Trossard binnen te halen. En het moet gezegd: het openingsbod wordt meteen stevig.

The Sun weet dat Newcastle United een bod van 29 miljoen euro aan het voorbereiden is om Leandro Trossard in januari binnen te halen. Op die manier hopen The Magpies Chelsea FC af te troeven.

Ook qua loon krijgt Trossard de kans om een forse stap vooruit te zetten. Newcastle wil het huidige salaris van de Rode Duivel meteen verdubbelen. En dan zijn de onderhandelingen nog niet eens begonnen…